رحيل الشاعر الأردني زياد هديب

عمّان (الاتحاد)

رحل قبل أيام الكاتب والشاعر الأردني زياد هديب (1958 ـ 2018)، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة بلاروسيا عام 1986، وأغنى الفقيد المكتبة الأردنية والعربية بالعديد من الدراسات والمؤلفات منها: «التغلغل بلا سلاح» لفلاديمير بيغون ترجمة 1992، و«حوار مع البحر» شعر 2011، و«مخاض غيم» شعر 2013.

عالم زياد الشعري وفضاءاته الكتابية، حميمية تتدفق منها لغة سلسلة من نوع السهل الممتع، مقتصدة على دفتي النبرة الغنائية المحفوفة بشاعرية اللغة، والنبرة السردية التي تقع على تفاصيل الأشياء ودفائنها، تتوخى الجملة القصيرة واللمحة الشعرية بليغة الإشارات والدلالات. كما ظلت قصائد الشاعر هديب، الذي ترجل بعد صراع طويل مع المرض تحتفي بالنص الغنائي الشفاف ذات النفس الدرامي، وهي تكشف عن ذات شعرية مرهفة على قدر لافت من الإحساس الجمالي بالأشياء والمفردات الرومانسية.