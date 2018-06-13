فالح حنظل: ما كتبه الأجانب كان تقارير استخبارية ووثائق سياسية

أبوظبي (الاتحاد)
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات محاضرة بعنوان «تاريخ الإمارات في الأرشيفات الأجنبية»، قدمها الباحث والمؤرخ الدكتور فالح حنظل، وذلك بمقر المركز في البطين، بحضور كل من عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بنادي تراث الإمارات، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام بالنادي، وسيف حمدان العلكيم رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة بمصرف أبوظبي الإسلامي، وأحمد مرشد الرميثي مدير مركز أبوظبي بنادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد من المسؤولين والموظفين بالنادي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وثمن الدكتور فالح حنظل في بداية حديثه الأدوار التي يضطلع بها نادي تراث الإمارات بإصداراته التوثيقية للأدب الإماراتي والدراسات التاريخية لمركز زايد للدراسات والبحوث، وقال إن الأرشيف كلمة معربة، وتعني علم فهرسة وترتيب الوثائق المخطوطة والمكتوبة، وهو يختلف عن علم المكتبات، متناولاً خبراته الشخصية في هذا الجانب، وتجربته في جمع الكتابات الإماراتية القديمة التي كان يحتفظ بها الأهالي.
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وتناول المحاضر في سرد تاريخي المراحل التي تشكلت فيها منطقة الخليج والإمارات كما هي اليوم، متحدثاً عن التقلبات السياسية والاحتكاكات بين المكونات المحلية وبين المستعمرين من برتغاليين وهولنديين وإنجليز، والشخصيات التي أسهمت في ذلك.
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وبين الدكتور فالح من تجربته الشخصية الصعوبات التي تواجه جمع وكتابة المادة التاريخية بسبب العقبات الاجتماعية، داعياً إلى الاهتمام بالتأريخ، تفادياً للقفزات التاريخية التي قال إنها خطيرة على الشباب حال لم يتم تمليكهم التفاصيل.
من جهتها، بينت السيدة فاطمة المنصوري خلال تقديمها أن المحاضرة المقامة ضمن الموسم الثقافي لمركز زايد للدراسات والبحوث، تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للأرشيف الذي يحتفى به في التاسع من يونيو كل عام، كما تعبر عن اهتمام المركز بتدوين وحفظ تاريخ الإمارات، منوهة بجهود الدولة في الحفاظ على أرشيفها، كما أشارت إلى امتلاك نادي تراث الإمارات أرشيفاً مهماً من الوثائق والمخطوطات.