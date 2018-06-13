دبي تستضيف احتفالية اليوم العالمي لليوجا

دبي (الاتحاد)
تستضيف دبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، الاحتفالات العالمية السنوية الرابعة لليوجا التي تنظمها القنصلية الهندية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر الحكومية.
وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول في مقر القنصلية الهندية، وتقام الفعاليات في حديقة زعبيل بدبي، وستكون المشاركة مفتوحة للجميع دون الحاجة إلى تسجيل، كما ستقام جلسات جماعية في عدد من المدارس والجمعيات المختلفة.
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وقال غازي المدني، مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي: نحن فخورون لكوننا جزءاً من هذا الحدث العالمي الكبير منذ عام 2015، وفخورون أيضًا بأن تكون دبي هي المدينة الأكبر مشاركة على مستوى العالم في فعاليات اليوجا.
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وتعد دبي أول مدينة استضافت الحدث في العالم حيث انطلقت الاحتفالات منها عام 2015 وأقيمت في نادي الوصل وشارك فيها 13000، وفي عام 2016 أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها أكثر من 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار.