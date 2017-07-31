«يد الماتادور» بطل العالم

الجزائر (د ب أ)
توجت إسبانيا بلقب النسخة الحادية والعشرين لبطولة العالم لكرة اليد للشباب «تحت 21 عاماً»، إثر تغلبها على الدانمارك 39 - 38 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول، بصالة حرشة حسان بوسط العاصمة الجزائر.
وسيطر المنتخب الإسباني من البداية على المباراة، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 18 - 16، قبل أن يشتد التنافس في الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل 34 -34، وفي الشوط الفاصل، حسم المنتخب الإسباني النتيجة لمصلحته 39 - 38.
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من جهة أخرى، حسم المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة 20، المركز الثالث، بعدما تفوق على نظيره المنتخب الألماني 23 - 22، علماً أن الألمان تقدموا عند نهاية الشوط الأول بنتيجة 12 - 10، واحتلت المجر المركز الخامس مستفيدة من فوزها على مقدونيا 26 - 22، فيما أنهى المنتخب التونسي البطولة في المركز السابع، بعد فوزه على روسيا 36 - 22.