«يد الماتادور» بطل العالم

الجزائر (د ب أ)

توجت إسبانيا بلقب النسخة الحادية والعشرين لبطولة العالم لكرة اليد للشباب «تحت 21 عاماً»، إثر تغلبها على الدانمارك 39 - 38 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول، بصالة حرشة حسان بوسط العاصمة الجزائر.

وسيطر المنتخب الإسباني من البداية على المباراة، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 18 - 16، قبل أن يشتد التنافس في الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل 34 -34، وفي الشوط الفاصل، حسم المنتخب الإسباني النتيجة لمصلحته 39 - 38.

وبهذا التتويج يكون المنتخب الإسباني ثأر من نظيره الدانماركي الذي هزمه في دور الثمانية للبطولة الماضية التي أقيمت بالبرازيل.

من جهة أخرى، حسم المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة 20، المركز الثالث، بعدما تفوق على نظيره المنتخب الألماني 23 - 22، علماً أن الألمان تقدموا عند نهاية الشوط الأول بنتيجة 12 - 10، واحتلت المجر المركز الخامس مستفيدة من فوزها على مقدونيا 26 - 22، فيما أنهى المنتخب التونسي البطولة في المركز السابع، بعد فوزه على روسيا 36 - 22.