فاطمة بنت هزاع تفتتح نادي أبوظبي للسيدات

شمسه سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، افتتحت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، نادي أبوظبي للسيدات أمس الأول.

وقامت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بقص شريط الافتتاح نيابة عن الشيخة فاطمة بنت هزاع، بحضور كل من: نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرائد مريم المنصوري أول طيارة إماراتية، كما حضر الافتتاح عدد من حرم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الدولة، بجانب عضوات مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

ويمثل نادي أبوظبي للسيدات الصرح العمراني الجديد، أحد المنجزات التنموية الشاهدة على مسيرة التنمية والنماء التي تقودها برؤية ثاقبة قيادة حكيمة، تؤمن إيماناً مطلقاً بدور المرأة وقدرتها الكبيرة على المنافسة والإنتاج، في ظل رعاية «أم الإمارات» صاحبة الأيادي البيضاء واللمحات المضيئة في مسيرة المرأة بدولة الإمارات والعالم، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

بدأ حفل الافتتاح الرسمي بكلمة ترحيبية من عريفة الحفل المذيعة أسمهان النقبي، تلتها كلمة ريسة الكتبي الرئيس التنفيذي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رحبت فيها بجميع الحضور، وأكدت أن افتتاح النادي سيساهم حتماً في خدمة مسيرة المرأة.