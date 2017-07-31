3 قيادات إماراتية في لجان الاتحاد الدولي للسباحة

دبي (الاتحاد)

اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة في اجتماعه الأخير الذي أقيم على هامش بطولة الألعاب المائية في المجر، ثلاث قيادات إماراتية ضمن لجان الاتحاد الدولي، وذلك بعدما جدد الثقة في عبد الله مبارك عضو مجلس الإدارة ليكون عضواً باللجنة الفنية لسباحة المياه المفتوحة، كما تم اختيار عبد الله الوهيبي عضو الاتحاد العربي والحكم الإماراتي الدولي عضواً بلجنة علاقات الاتحادات الوطنية بـ «الفينا»، إضافة إلى اختيار عبيد الجسمي أمين عام الاتحاد عضواً في لجنة الأساتذة بالاتحاد الدولي.

وعبر سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة عن سعادته بهذه الاختيارات، مؤكداً أن وجود ثلاث قيادات إماراتية في لجان الاتحاد الدولي يدل على مدى ما وصلت إليه اللعبة، خاصة بعد أن أصبحت كل من دبي وأبوظبي من أفضل المدن المستضيفة لبطولات العالم السنوات الماضية وما ساهم في ذلك وجود قيادات رياضية رفعت علم دولة الإمارات عالياً.