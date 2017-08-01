31 أغسطس آخر موعد لتسلم ترشيحات جائزة الإبداع

دبي (الاتحاد)
30 يوماً فقط تبقت لتسليم ملفات الترشح لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة المتوائم مع جميع أنواع الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية الذكية، حيث سيكون منتصف ليل الخميس 31 أغسطس الجاري هو الموعد الأخير لتسلم ملفات الترشح.
وعقدت الأمانة العامة للجائزة أمس الأول اجتماعها الدوري برئاسة موزة المري أمين عام الجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، وأعضاء فرق العمل، حيث تم مناقشة الاستعدادات وخطط العمل لتنظيم الفعاليات المقبلة، وهي: ندوة الإبداع الرياضي، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائزين، ملتقى الإبداع الرياضي التاسع، والحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة التاسعة، كما تم استعراض آخر المستجدات بخصوص تسلم ملفات الترشح.
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ووجهت الأمانة العامة الدعوة لجميع الرياضيين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017، للترشح للمنافسة في إحدى فئات الدورة التاسعة التي تبلغ جوائزها أكثر من سبعة ملايين درهم.
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من جهة ثانية، سيتواصل العمل بنظام مشاركة الجمهور في ترشيح الفائزين ضمن فئة الرياضيين الناشئين، حيث سيتم تسلم ترشيحات الناشئين حتى يوم 31 أغسطس كما هو الحال مع بقية الفئات، لكن نتيجة تحكيم الناشئين ستسفر عن اختيار 6 رياضيين ناشئين للوصول إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة ترشيحات الجمهور التي سيكون لها وزن مهم في حساب الناشئين الفائزين، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال شهر نوفمبر، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير يوم 10 يناير المقبل.