31 أغسطس آخر موعد لتسلم ترشيحات جائزة الإبداع

دبي (الاتحاد)

30 يوماً فقط تبقت لتسليم ملفات الترشح لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة المتوائم مع جميع أنواع الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية الذكية، حيث سيكون منتصف ليل الخميس 31 أغسطس الجاري هو الموعد الأخير لتسلم ملفات الترشح.

وعقدت الأمانة العامة للجائزة أمس الأول اجتماعها الدوري برئاسة موزة المري أمين عام الجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، وأعضاء فرق العمل، حيث تم مناقشة الاستعدادات وخطط العمل لتنظيم الفعاليات المقبلة، وهي: ندوة الإبداع الرياضي، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائزين، ملتقى الإبداع الرياضي التاسع، والحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة التاسعة، كما تم استعراض آخر المستجدات بخصوص تسلم ملفات الترشح.

كما ترأست أمين عام الجائزة الاجتماع الخامس للجنة الاتصال والتسويق، حيث تمت مناقشة استعدادات اللجنة للفعاليات المقبلة، كما تم مناقشة الخطة الإعلامية والإعلانية للجائزة.

ووجهت الأمانة العامة الدعوة لجميع الرياضيين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017، للترشح للمنافسة في إحدى فئات الدورة التاسعة التي تبلغ جوائزها أكثر من سبعة ملايين درهم.

وتشهد الدورة التاسعة تفاعلاً كبيراً من مختلف المؤسسات والمنظمات والاتحادات الرياضية محلياً وعربياً ودوليًا، للتقدم إلى إحدى فئات الجائزة الفردية أو الجماعية أو المؤسسية وفق محاور التنافس لهذه الدورة وهي: الإنجازات الرياضية، والإبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي، والمبادرات المبدعة في مجال تطوير رياضة المرأة - تمكين المرأة في العمل الرياضي، وذلك ضمن فئات الإبداع الرياضي، وهي: فئة الإبداع الرياضي الفردي، حيث تمنح هذه الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، فئة الإبداع الرياضي الجماعي التي تمنح فيها الجائزة للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفئة الإبداع المؤسسي التي تمنح فيها الجائزة للجهات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

من جهة ثانية، سيتواصل العمل بنظام مشاركة الجمهور في ترشيح الفائزين ضمن فئة الرياضيين الناشئين، حيث سيتم تسلم ترشيحات الناشئين حتى يوم 31 أغسطس كما هو الحال مع بقية الفئات، لكن نتيجة تحكيم الناشئين ستسفر عن اختيار 6 رياضيين ناشئين للوصول إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة ترشيحات الجمهور التي سيكون لها وزن مهم في حساب الناشئين الفائزين، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال شهر نوفمبر، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير يوم 10 يناير المقبل.