«دبي للاستثمار» تحصد 480 مليون درهم أرباحاً صافية في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

حققت دبي ‬للاستثمار أرباحاً ‬صافية ‬بلغت ‬480 ‬مليون ‬درهم ‬لفترة ‬الأشهر الستة ‬المنتهية ‬في ‬30 ‬يونيو ‬2017، ‬مقارنة ‬مع ‬516 ‬مليون ‬درهم ‬في الفترة نفسها ‬من ‬العام ‬الماضي، حسب بيان أمس.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 16.42 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدخل خلال هذه الفترة 1.28 مليار درهم. وأظهرت النتائج نمواً بنسبة 8% في إيرادات التأجير لتصل إلى 459 مليون درهم.

وسجل صافي ربح الشركة للربع الثاني 2017 مبلغاً قدره 191 مليون درهم، مقارنة مع 218 مليون درهم تحققت في الربع الثاني من العام 2016.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «حققت دبي للاستثمار مجموعة قوية من النتائج المالية. وباستثناء الأرباح غير المتكررة لمرة واحدة من عمليات التخارج التي بلغت 186 مليون درهم في النصف الأول من العام 2016، فإن صافي أرباح الشرکة قد سجل نمواً ‏‭ ‬بنسبة ‬45%، ‬أي ‬ما ‬يعادل ‬150 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬النصف ‬الأول ‬من ‬هذا ‬العام. ‬وتعزى ‬هذه ‬النتائج ‬الإيجابية ‬إلى ‬نمو ‬إيرادات ‬الإيجار، ‬الأمر ‬الذي ‬أسهم ‬في ‬زيادة ‬التدفقات ‬النقدية ‬الأساسية».

وأضاف: «تحمل دبي للاستثمار نظرة إيجابية في توقعاتها للفترة المتبقية من العام الجاري 2017، كما تحرز تقدماً في الجدول الزمني لإنجاز مختلف مشاريعها العقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتزم الشركة أيضاً مواصلة استراتيجية التنويع الهادفة إلى توسعة نطاق انتشارها الجغرافي، والتركيز على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مع نمو قاعدة أصولها وخلق المزيد من القيمة لمساهميها».

وتقوم دبي للاستثمار حالياً بتطوير مشروع تلال مردف متعدد الاستخدامات، ويجري العمل على قدم وساق لإتمام المرحلة الثالثة من مشروع جرين كوميونيتي ‬مجمع ‬دبي للاستثمار‬. وتشارك ‬المجموعة ‬أيضاً ‬في ‬عدد ‬من ‬المشاريع ‬العقارية ‬الأخرى ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬مركز ‬الفجيرة ‬للأعمال، ‬وهو ‬مشروع ‬متعدد ‬الاستخدامات ‬يشتمل ‬على ‬مكونات ‬لخدمة ‬قطاعي ‬الضيافة ‬والتجزئة، ‬إضافة ‬إلى ‬العمل ‬في ‬البنية ‬التحتية ‬لمشروع «‬باليسيدس» ‬ضمن ‬مجمع ‬دبي ‬للاستثمار.

يشار إلى أن محفظة دبي للاستثمار تضم 39 شركة تابعة ومشاريع مشتركة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وتواصل مساعيها للاستفادة من فرص النمو على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية والمالية والتشغيلية.