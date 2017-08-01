«العقار» يدعم تحركات أسواق المال المحلية

أبوظبي (وام)
استحوذ سهم إعمار على اهتمام المتعاملين في أسواق المال الإماراتية خلال اليوم الأخير من تعاملات يوليو، مرتفعاً إلى 8.24 درهم وهو الأعلى منذ أكثر من شهر، في خطوة وصفت بأنها تأتي استباقاً لإعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري.
وفي ظل النشاط الكبير الذي سجله سهم إعمار، فقد انعكس ذلك إيجابياً على غالبية أسهم القطاع العقاري بالدرجة الأولى والأداء العام لسوق دبي المالي بشكل عام، الذي حقق مؤشره العام مكاسب بنسبة 0.67% مغلقاً عند 3633 نقطة.
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وقال وسطاء في السوق، إن زيادة النشاط على سهم إعمار جاء وفقاً لتوقعات المحللين في وقت سابق، مؤكدين ارتفاع شهية التداول على السهم قبل إفصاح الشركة عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام 2017، معربين عن اعتقادهم بمواصلة السهم اختراق مراكز سعرية جديدة خلال الأسبوع الجاري.
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وعلى صعيد السيولة فقد شهدت تحسناً، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 445 مليون درهم، مقارنة مع نحو 263 مليون درهم في اليوم السابق، ووصل عدد الأسهم المتداولة 265 مليون سهم نفذت من خلال 4515 صفقة.
وعزز اللون الأخضر من مساحته على شاشة العرض، بعدما أغلقت أسهم 31 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها أمس، في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وحافظت أسهم 16 شركة على مستوياتها السابقة.