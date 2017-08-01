«العقار» يدعم تحركات أسواق المال المحلية

أبوظبي (وام)

استحوذ سهم إعمار على اهتمام المتعاملين في أسواق المال الإماراتية خلال اليوم الأخير من تعاملات يوليو، مرتفعاً إلى 8.24 درهم وهو الأعلى منذ أكثر من شهر، في خطوة وصفت بأنها تأتي استباقاً لإعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وفي ظل النشاط الكبير الذي سجله سهم إعمار، فقد انعكس ذلك إيجابياً على غالبية أسهم القطاع العقاري بالدرجة الأولى والأداء العام لسوق دبي المالي بشكل عام، الذي حقق مؤشره العام مكاسب بنسبة 0.67% مغلقاً عند 3633 نقطة.

وعلى الجانب الآخر من الصورة، فقد سيطر الهدوء على حركة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق مؤشره العام عند مستوى 4566 نقطة، وفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وقال وسطاء في السوق، إن زيادة النشاط على سهم إعمار جاء وفقاً لتوقعات المحللين في وقت سابق، مؤكدين ارتفاع شهية التداول على السهم قبل إفصاح الشركة عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام 2017، معربين عن اعتقادهم بمواصلة السهم اختراق مراكز سعرية جديدة خلال الأسبوع الجاري.

وتضمنت قائمة الأسهم التي شملها التحسن أيضاً سهم داماك الصاعد إلى 4 دراهم، إضافة لسهم الاتحاد العقارية المرتفع لمستوى 0.929 درهم، وكان للأداء الإيجابي الذي أظهره قطاع البنوك أيضاً دور في تعزيز مكاسب سوق دبي المالي، فقد قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.14 درهم، فيما كسب سهم بنك دبي الإسلامي نحو 2%، بالغاً 6.08 درهم.

وعلى صعيد السيولة فقد شهدت تحسناً، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 445 مليون درهم، مقارنة مع نحو 263 مليون درهم في اليوم السابق، ووصل عدد الأسهم المتداولة 265 مليون سهم نفذت من خلال 4515 صفقة.

وعزز اللون الأخضر من مساحته على شاشة العرض، بعدما أغلقت أسهم 31 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها أمس، في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وحافظت أسهم 16 شركة على مستوياتها السابقة.