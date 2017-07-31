6.2 % نمواً في عدد الشركات المرخصة في «مركز دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد)

سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 6.2% في عدد الشركات المسجّلة النشطة إلى 1,750 شركة، وشمل ذلك 463 شركة متخصصة بالخدمات المالية، وذلك بالتزامن ازدياد عدد القوى العاملة في المركز إلى 21,628 موظفاً. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد مع بدء الشركات الجديدة مزاولة أنشطتها في المركز الذي شهد خلال الفترة المذكورة تأجير 144 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية المتاحة لديه.

وأحرز المركز خلال النصف الأول من العام الجاري تقدماً كبيراً في جهوده المستمرة لتعزيز بنيته التحتية - المادية والقانونية والتنظيمية. فقد ساهم الإطلاق الناجح لمُسرِّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» هذا العام في توفير منصة حيوية تربط بين شركات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات المالية الرائدة بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في القطاع. وهو أول مسرّع من نوعه في المنطقة يهدف إلى تسهيل التعاون بين شركات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، وتمكينها من العمل معاً عبر منصة تشجع الابتكار وتدعم تطوير منتجات وتقنيات جديدة تعزز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية. كما استحدثت سلطة دبي للخدمات المالية «رخصة اختبار الابتكار» لتشجيع وتسهيل تطوير واختبار مفاهيم تقنية مبتكرة تعزز كفاءة عمل القطاع وترتقي بتجربة العملاء.

وقد بدأ برنامج المُسرّع باستلام ومراجعة طلبات ما يزيد على 100 شركة تكنولوجية من 32 بلداً من أنحاء العالم، ويعد مسرّع «فينتيك هايف في مركز دبي المالي العالمي» المبادرة الأولى التي تولي اهتماماً خاصاً بالتكنولوجيا المالية الإسلامية.

كما وقع مركز دبي المالي العالمي في مايو 2017، مذكرتي تفاهم منفصلتين؛ الأولى مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف توفير آلية عمل تمكّن الشركات وصناديق الاستثمار العاملة فيه من شراء العقارات في دبي وتسجيلها لدى الدائرة؛ أما مذكرة التفاهم الثانية فقد تم توقيعها مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للسماح للشركات العاملة ضمن المركز بالحصول على رخصة مزدوجة تمكّنها من مزاولة أعمالها في المناطق الخاضعة لنظام الاستثمار الداخلي في دبي، ما يتيح للشركات ممارسة أنشطتها بكفاءة في منطقتي الاختصاص ويفتح الباب أمامها نحو آفاق وفرص أوسع.