استطلاع: 26% ينجزون معاملاتهم البنكية عبر الهاتف

يوسف العربي (دبي)

يفضل 26% من عملاء البنوك في الدولة إنجاز معاملاتهم البنكية عبر الهاتف الذكي، مقابل 20% يفضلون زيارة البنك والتواصل مباشرة مع ممثل خدمة العملاء، و14% عبر مركز الاتصال، حسب دراسة استطلاعية جديدة أجرتها شركة «أفايا» العالمية.

وأكدت الدراسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن قطاع البنوك الإماراتي من أكثر القطاعات التي تقدم ابتكارات تكنولوجيا ناشئة مثل الذكاء الصناعي، والمستشارين الافتراضيين، والأكشاك الذكية. وكشفت نتائج تقرير «تجربة عملاء الخدمات المصرفية» أن العملاء يفضلون غالباً الحصول على خدمات بنكية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، في حين أشار مشاركون في الاستطلاع إلى رغبتهم في قيام موظفي البنك بصورة استباقية بالتواصل مع العملاء وتقديم المعلومات لهم.

وشمل الاستطلاع الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف»، أكثر من 5.000 عميل من الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا والهند. ويسعى لقياس رضا العملاء في هذه الأسواق من خلال تجاربهم في القطاع المصرفي، وتسليط الضوء على الفجوات ضمن القطاع.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات احتلت المركز الثاني على مستوى تفضيل عملاء القطاع البنكي للخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي بنسبة 26%، في حين جاءت الهند في المركز الأول.