«طيران الإمارات» تؤكد التزامها بالسوق الأفريقية

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية غانا برئاسة سيسيليا أبينا داباه، وزيرة الطيران المدني الغاني.

وشهد اللقاء عدنان كاظم نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية وأورهان عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال اللقاء التزام طيران الإمارات القوي تجاه غانا والسوق الأفريقية عامة، كما ناقش مع الوزيرة الغانية فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وكانت طيران الإمارات قد باشرت تشغيل رحلات إلى أكرا في 2 يناير العام 2004 عبر لاجوس في نيجيريا باستخدام طائرات الإيرباص‏A330-200‭ ‬.

‬ومطلع ‬يناير ‬2006 ‬أصبحت ‬الرحلات ‬إلى ‬عاصمة ‬غانا ‬تتم ‬مباشرة ‬من ‬دون ‬توقف، ‬ثم ‬جرى ‬مد ‬هذه ‬الرحلات ‬إلى ‬أبيدجان ‬عاصمة ‬ساحل ‬العاج. ‬وتخدم ‬طيران ‬الإمارات ‬هذا ‬الخط ‬برحلات ‬يومية ‬حالياً ‬بطائرات ‬البوينج ‬777-300ER.