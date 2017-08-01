«تكامل» يدعم 60 براءة اختراع في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

دعم مجلس دعم المخترعين لبرنامج «تكامل» التابع لدائرة التنمية اقتصادية أبوظبي 200 براءة اختراع منذ العام 2011، ووافق على دعم 60 براءة اختراع هذا العام.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المجلس مؤخرا بحضور خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، بهدف تسليط الضوء على الاختراعات التي تم دعمها من خلال برنامج تكامل التابع للدائرة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المخترعين في مرحلة التسجيل وتسويق ابتكاراتهم.

وقال خليفة المنصوري في كلمة افتتح بها مجلس مخترعي برنامج تكامل الثاني ، إن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو تسليط الضوء على الاختراعات التي تدعمها الدائرة من خلال برنامج تكامل، والتي تكمل دورة حياة الابتكار وصولا إلى إطلاق المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من أهم أهداف المجلس خلق مناخ جاذب للابتكار والاستثمار وتجسيد رؤية الإمارة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث، والتشجيع على استثمار الاختراعات والابتكارات العلمية ودمجها في خطط التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز الشركات والمؤسسات للاستثمار في الاختراعات كونها من أهم عوامل النمو الاقتصادي.