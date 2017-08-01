«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «جيانغسو» الصينية لتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

وقع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، اتفاقية للتعاون مع هوانغ ليكسن، نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الشعبية، أمس في أبوظبي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة عبر الاستفادة من الفرص المتنامية في كل من اقتصاد دولة الإمارات والصين.

وتحت مظلة هذه الاتفاقية الاستراتيجية، وقعت «موانئ أبوظبي» اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع «شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)» في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية، حيث وقعها كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وبنغ شيانغفنغ، رئيس شركة الصين جيانغسو انترناشونل E.T.C.G، ولوه هوا، مدير عام شركة مقاطعة جيانغسو للتعاون أوفر سيز كوبيريشن أند انفستمنت المحدودة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدير شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو)، التابعة لـ(جوسيك)، عمليات تأجير مساحة تبلغ نحو 23.7 مليون قدم مربعة من منطقة التجارة الحرة، إلى شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، أي 2.2 كيلومتر مربع تعادل ما نسبته 2.2% من مساحة «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة» ضمن مدينة خليفة الصناعية.

ووقعت خمس شركات صينية كبرى، أمس، عقودا للاستثمار في المساحة التأجيرية المتاحة حيث قام ممثلون عن كل من شركة هانيرجي ثين فيلم باور جروب، وشركة جيانغسو فانتاي مايننج المحدودة، وشركة سوزهو جيانغي وود المحدودة، وشركة جيانغسو جينزي إنفيرومينتال القابضة، وشركة جوانج تشنغ، بتوقيع عقود تأجير مع شركة جوسيك للاستفادة مبكرا من المزايا التجارية للاتفاقية عقب التوقيع مع «موانئ أبوظبي» مباشرة.