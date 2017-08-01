الإمارات الأولى رقمياً في المنطقة والـ 22 عالمياً

دبي (الاتحاد)

أحرزت الإمارات المركز الأول شرق أوسطياً والـ 22 عالمياً على «مؤشر التطور الرقمي» للمنتدى الاقتصادي العالمي، بإجمالي 3.22 نقطة، لتقع ضمن فئة الدول المزدهرة التي تتمتع بتطور رقمي عال. وقد صنف المؤشر نيوزيلندا التي حلت في المرتبة الـ 14 بنتيجة 3.54 نقطة، وسنغافورة في المرتبة الـ 6 بنتيجة 3.69 نقطة ضمن الدول المزدهرة رقميا، ليعكس دورها الرائد في دفع الابتكار والتطور.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية «لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في المجال الرقمي منذ أن أطلقت قيادتنا الرشيدة خطة دبي 2021. واستراتيجية مدينة دبي الذكية، لأن الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في الدولة عموما، ودبي خصوصا، جمعت كل العناصر الضرورية لخلق زخم هائل جعل الإمارات تتصدر المراتب المتقدمة حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي». وأضافت «نحن الآن أمام مسؤولية المحافظة على استمرارية هذا الزخم، وذلك بتوظيف الابتكار واعتماد نظرة مستقبلية نحو المزيد من التطور. ونحن نعمل برؤية مستقبلية لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم». وتصدرت الصين مرة أخرى المركز الأول للمؤشر، تليها دول الشمال الأوروبي وسويسرا هذا العام، حيث حققت النرويج والسويد 3.79 نقطة لكل منهما، ثم تلتها سويسرا بـ 3.74 نقطة، والدنمارك وفنلندا على التوالي، بـ 3.72 نقطة. وتضمنت المراتب الـ 60 الأولى للمؤشر 5 دول عربية، حيث تصدرت الإمارات قائمة هذه الدول في المرتبة الـ22 عالمياً، تليها السعودية في المركز الـ31 بعدد نقاط 2.80، والأردن في المرتبة الأربعين بعدد نقاط 2.41، والمغرب في المرتبة الـ50 بعدد نقاط 2.12، ومصر في المرتبة الـ54 بعدد نقاط 1.74، والجزائر في المرتبة الـ57 بعدد نقاط 1.64.

وقال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي «إن تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات في مؤشر التطور الرقمي 2017 دليل واضح على جهود دبي الذكية ضمن الدول الأخرى لصقل وتطوير المهارات الرقمية لمدينة دبي والدولة، وفخر لنا كجهة تركز على البيانات أن نرى دولة الإمارات من بين الدول المزدهرة في هذا المجال، خاصة على ضوء التحليل الذي أعده المؤشر حديثاً للثقة الرقمية، الذي يأخذ في الاعتبار معايير موثوقية البيئة الرقمية، وجودة تجربة المستخدمين.