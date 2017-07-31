رونالدو يمثل أمام القضاء الإسباني

أدلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الاثنين بأقواله أمام القضاء الأسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليوناً و700 ألف يورو (16 مليوناً و700 ألف دولار) للضرائب.
ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة صباح اليوم وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.
وكانت العدسات التليفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفيا كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.
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