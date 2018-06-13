اتفاق أميركا وكوريا الشمالية على «وثيقة شاملة» لعهد جديد من العلاقات

سنغافورة (وكالات)
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون «وثيقة شاملة»، في ختام قمة تاريخية عقداها في سنغافورة أمس. وقال ترامب أثناء حفل التوقيع: «إن الوثيقة الموقعة مع كوريا الشمالية تتعامل مع مشكلة كبيرة وخطيرة للعالم»، مضيفاً: «لقد اتفقنا على تعهدات خاصة جداً، وسيعجب الناس بها، وسيكونون سعداء بذلك».
ووصف القمة التي عقدت في فندق تاريخي في سنغافورة بأنها كانت «جيدة جداً» مشيراً إلى أن «هناك الكثير من التقدم الإيجابي الذي فاق التوقعات» وأنه بنى «علاقة خاصة جداً» مع كيم جونغ أون الذي وصفه بأنه «مفاوض جيد وذكي». وذكر ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة مع كيم، أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية سيبدأ «سريعاً جداً». وقال الرئيس الأميركي: «إن اليابان وكوريا الجنوبية ستساهمان «بشكل كبير» في تكاليف نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية»، وأضاف ترامب: «إن عملية نزع الأسلحة النووية بشكل كامل يستغرق وقتاً طويلاً عملياً، ولكن بمجرد بدء العملية يكون الأمر قد انتهى إذ لا يمكن استخدام الأسلحة». وأوضح أن كيم قطع «التزاماً جازماً» خلال انعقاد القمة بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أنهما أبديا استعدادهما «لبدء تاريخ جديد وكتابة فصل جديد بين البلدين» بعد سنوات من الخلافات والتوترات. وأضاف: «أنا أؤمن بمجرد وصول كيم إلى بلاده فإنه سيبدأ بالعملية، وهو ما سيجعل شعبه سعداء وآمنين» موضحاً أنه «سيتم تدمير موقع التجارب الصاروخية في كوريا الشمالية قريباً، حيث تم الاتفاق على ذلك». وأكد أن القمة لم تشر إلى نزع كامل للسلاح النووي في كوريا الشمالية، قائلاً: «ربما نحتاج إلى قمة أخرى، فنحن أبعد من ذلك بكثير مما كنت أعتقد، قمنا بعمل جيد، ولكن ذلك لا يعني شيئاً إذا لم نضع الكرة في المرمى».
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وتجري الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية منتظمة، مما يثير غضب الشمال الذي يعتبر التدريبات استعدادات لغزوه. وقال ترامب: «المناورات الحربية مكلفة جداً، وندفع معظم تكاليفها. وفي ظل الظروف ودخولنا في مفاوضات، أرى أن من غير اللائق إجراء مناورات حربية».
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