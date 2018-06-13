تركيا: عملية شمال العراق بموافقة بغداد وطهران

عواصم (وكالات)
أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أمس، أن قواته ستبقى في شمال العراق لحين القضاء على كل «الجماعات الإرهابية» مضيفاً أن بغداد وطهران «موافقتان تماماً» على العمليات التي تشنها أنقرة ضد «حزب العمال الكردستاني» بمنطقة جبال قنديل وسنجار.
ويأتي تصريح جانيكلي وسط تحذيرات حكومية متزايدة من عملية عسكرية واسعة ضد المسلحين الأكراد المتمركزين في جبال قنديل، تتزامن مع توغل القوات التركية بأكثر من 30 كلم في أراضي شمال العراق، وأضاف أن هناك «هجمات خطيرة وتسللا» إلى تركيا من قنديل، وإن الجيش سيبقى في شمال العراق لحين القضاء على كل «الجماعات الإرهابية» مشدداً بالقول «هدفنا الآن أن يكون لنا وجود مستمر هناك لحين القضاء تماماً على الإرهاب».
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وقال الوزير التركي، إن جنودا أتراك وأميركيين سيخرجون عناصر حزب العمال الكردستاني «الإرهابي» من مدينة منبج، قائلاً إن واشنطن مقتنعة بأن هذه الجماعة «منظمة إرهابية»، مضيفاً أن نظيره الأميركي جيمس ماتيس، أكد «عدم إمكانية حدوث مماطلة في تطبيق بنود خريطة الطريق المتعلقة بالوضع في منبج».
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