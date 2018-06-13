الصدر يضم زعيم «الحشد» للتحالف مع علاوي والحكيم

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

ضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، «ائتلاف الفتح» بزعامة هادي العامري، قائد ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، إلى تحالف «سائرون» المدعوم من قبله، مع «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» برئاسة أياد علاوي.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك بعد زيارة العامري له في النجف، «تحالفنا مع (الفتح) ضمن الفضاء الوطني، مع المحافظة على التحالف الثلاثي»، في إشارة إلى تحالف «سائرون» و«الحكمة» و«الوطنية»، وذلك بعد يومين على حادث حريق أكبر مخازن صناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في بغداد.

في الأثناء، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، رفض حكومته إعادة الانتخابات التشريعية، في ضوء مزاعم التزوير والحريق الذي التهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة شرق بغداد، وتمسك بتشكيل حكومة جديدة، كاشفاً عن «عمل منظم لجر البلاد إلى المجهول» مؤكداً أن السلطات لن تسمح بذلك، مضيفاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتلقي شكاوى بشأن المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية، وشدد على أن «إلغاء الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي» وأنه «ليس من صلاحية الحكومة والبرلمان إلغاء نتائج الاقتراع».

كما أكد العبادي أن التحقيق في قضية حرق مخازن مفوضية الانتخابات «مسؤولية المفوضية وليس الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن «التقرير الأولي يشير إلى أنه عمل متعمد، حيث تم في مكانين منفصلين وليس في مكان واحد وهناك آثار لوجود مادة البنزين»، وأوضح أنه «تم إصدار أوامر قبض بحق المتورطين، والعمل على حماية أصوات الناخبين» مطالباً بالابتعاد عن «لغة التصعيد والمضي لتشكيل حكومة جديدة».