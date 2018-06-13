قطر تعين سفيراً «فوق العادة» لدى إيران

أبوظبي (مواقع إخبارية)
لا تزال قطر مستمرة في الارتماء في أحضان حليفها الإيراني، ضاربة بالتقاليد الخليجية والعربية عرض الحائط، حيث عين أمير قطر تميم بن حمد، سفيراً لدى إيران بأعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء المتعارف عليها دولياً.
وذكرت وكالة «الأنباء القطرية» أمس أن تميم أصدر قرارين أميريين بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الجمهورية الإيرانية.
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ويحظى «السفير فوق العادة» بنفس الامتيازات القانونية للسفير العادي فيما يخص الإقامة بعاصمة الدولة الأجنبية الموفد إليها، وسماح حكومة البلد المضيف له بالسيادة على قطعة أرضية محددة وبناء مقر للسفارة فوقها.
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وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشارك في تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط نفوذها في المنطقة.