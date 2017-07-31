فيتل بطل جائزة المجر للفورمولا-1

بودابست (د ب أ)

توج الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري أمس، بلقب سباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، وبدأ فيتل السباق من مركز الانطلاق الأول، وفرض هيمنته منذ البداية، لينهي السباق متقدماً على الفنلندي كيمي رايكونن زميله في فيراري.

وجرى السباق على مضمار «هانجارورينج» في بودابست والبالغ طوله 381. 4 كيلومتر، علماً بأنه السباق الحادي عشر من بين 20 سباقاً في البطولة بالموسم الحالي. ودخل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في صراع قوي مع ثنائي فيراري، لكنه توقف عن ملاحقتهما، بعد مرور أول 20 لفة من عمر السباق. وحل هاميلتون في المركز الرابع في السباق، خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي جاء في المركز الثالث. وحل الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الخامس، يليه الإسباني فرناندو الونسو سائق مكلارين في المركز السادس، ثم كارلوس ساينز سائق تورو روسو في المركز السابع، يليه سيرخيو بيريز سائق فورس أنديا في المركز الثامن، ثم زميله استيبان أوكون في المركز التاسع، وأخيراً ستوفل فاندورني سائق فورس أنديا في المركز العاشر. وحقق فيتل فوزه الـ46 في مسيرته في «فورمولا - 1» وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.

واستعاد فيتل توازنه بعد فترة من التراجع، عقب استحواذه على أحد المركزين الأول والثاني في كل من السباقات الستة الأولى في البطولة هذا الموسم، لكنه في السباقات الأربعة التالية، لم يحقق أي انتصار، كما غاب عن منصة التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى في ثلاثة من هذه السباقات الأربعة.