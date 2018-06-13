«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مقترحاً بتخفيض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5% ورسوم البلدية من 4% إلى 2%

أبوظبي (وام)

ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 20/&rlm&rlm19 الذي أمر بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مقترحاً تقدم به معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، بناءً على اجتماعات ونقاشات أجرتها الدائرة مع مستثمرين محليين، والذي يهدف إلى توفير معالم ومرافق سياحية ترفيهية وثقافية بأفضل قيمة للسكان والسياح في أبوظبي.

وأقرت اللجنة خفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم، وتحصيل الرسوم بشكل نصف سنوي بدلاً عن شهري، بالإضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية السياحية، واستقطاب المستثمرين لبناء وتطوير مرافق سياحية وترفيهية ومعالم ثقافية وفعاليات محلية، تضيف إلى مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة.

وأكد معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي أهمية قطاع الثقافة والسياحة، ودوره في زيادة التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا المقترح يدعم توجه أبوظبي لتنمية القطاع من خلال تطوير مرافق متميزة، تجعل من أبوظبي مقصداً للسياحة العالمية والإقليمية، ومدينة توفر احتياجات سكانها الترفيهية والثقافية كافة.

ويعد قطاع الثقافة والسياحة، أحد القطاعات الرئيسة في خطة أبوظبي، والتي تشمل مواصلة تعزيز مكانة أبوظبي لتصبح مركزاً ثقافياً مزدهراً، يستقطب المقيمين والسياح عن طريق حفظ التراث الثقافي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج له، واستقطاب أفضل التجارب المتحفية، وبرامج فنون الأداء والمرئية إلى المنطقة، وافتتاح معالم ترفيهية فريدة مثل متحف اللوفر وعالم وارنر براذرز أبوظبي الذي سيفتح أبوابه خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المخططة لجزيرة الحديريات.