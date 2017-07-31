افتتاح مميز لبطولة لبنان الخامسة لجمال الخيول

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، انطلقت أمس الأول بطولة لبنان المحلية الخامسة لجمال الخيول العربية، في بلدة رياق البقاعية، بتنظيم لجنة مربي الخيول العربية في لبنان.
واجتذبت البطولة التي أقيمت على كأسين تحملان اسم «الوثبة ستاليونز»، مشاركة نخبة من أفضل وأجود خيول الجمال على الساحة المحلية في لبنان، سلطت الضوء على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة التي تشتهر بها سلالات الخيل العربي الأصيل في حركتها، خصوصا في الحركة الحرة التي تقوم من خلالها الخيل مستعرضة نفسها على أنغام الموسيقا الشرقية.
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وأسفرت نتائج بطولة الفئة الأولى «الأفلاء» لعمر سنة واحدة عن فوز «ع ج ميا اوكس» لمحمد العريبي بالمركز الأول برصيد 89.76 نقطة، و«سيلوات» لمحمد العريبي بالمركز الثاني، و«اللبنانية» لبلال عراجي بالمركز الثالث.
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