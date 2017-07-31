افتتاح مميز لبطولة لبنان الخامسة لجمال الخيول

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، انطلقت أمس الأول بطولة لبنان المحلية الخامسة لجمال الخيول العربية، في بلدة رياق البقاعية، بتنظيم لجنة مربي الخيول العربية في لبنان.

واجتذبت البطولة التي أقيمت على كأسين تحملان اسم «الوثبة ستاليونز»، مشاركة نخبة من أفضل وأجود خيول الجمال على الساحة المحلية في لبنان، سلطت الضوء على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة التي تشتهر بها سلالات الخيل العربي الأصيل في حركتها، خصوصا في الحركة الحرة التي تقوم من خلالها الخيل مستعرضة نفسها على أنغام الموسيقا الشرقية.

حضر حفل الافتتاح غازي زعيتر وزير الزراعة اللبناني ممثلاً رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، كما حضر البطولة التي تقام على مدى يومين جمهور كبير من مربي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والمهتمين.

وأسفرت نتائج بطولة الفئة الأولى «الأفلاء» لعمر سنة واحدة عن فوز «ع ج ميا اوكس» لمحمد العريبي بالمركز الأول برصيد 89.76 نقطة، و«سيلوات» لمحمد العريبي بالمركز الثاني، و«اللبنانية» لبلال عراجي بالمركز الثالث.