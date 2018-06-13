تمديد فترة تخفيض قيمة مخالفات مواقف إلى 30 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي عن تمديد فترة الاستفادة من تخفيض قيمة مخالفات مواقف من 15 يوما إلى 30 يوماً، وذلك ضمن مبادرة «مواقف لإسعاد المتعاملين» التي أطلقها المركز، وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ يبدأ احتسابها من تاريخ تحرير المخالفة، وتمنح المتعاملين وقتاً كافياً لتسوية مخالفاتهم والاستفادة من التخفيض بنسبة 25% من قيمة المخالفات، مع الاحتفاظ بحق التظلم على المخالفة خلال سنة من تاريخ تحريرها.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة النقل في أبوظبي الممثلة بمركز النقل المتكامل على رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير آلياته وتحسين خدماته.

كما أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين وحافلات النقل العام وخدمات العبارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بخدمة مواقف فقد تقرر أن تكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك الممتدة من 29 رمضان الموافق 14 يونيو وحتى 3 شوال، وفي هذا السياق نوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9.00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

إلى ذلك صرحت الدائرة أن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة أيضا، أما فيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أعلنت أن خدمة الحافلات ستعمل من 29 رمضان إلى 3 شوال وستكون متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها كالتالي: تبدأ من الساعة 5:00 صباحا إلى الساعة 12:00 منتصف الليل بمعدل 15 دقيقة لبعض الخدمات في أوقات الذروة، وبمعدل 30 دقيقة خارج أوقات الذروة.

وفي منطقة العين وضواحيها ستعمل الحافلات خلال عطلة العيد وفقا للجدول الزمني المعتمد والمعمول به سابقا في أيام الخميس والجمعة والعطلات العامة. وستكون الخدمة متوفرة على الخطوط الداخلية كل 30 دقيقة على مدى اليوم. وفي منطقة الظفرة ستتوفر خدمات الحافلات بدءا من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 9:35 مساء على الخطوط المحلية. ومن الساعة 5:10 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء على الخطوط الإقليمية. وحرصا منها على المصلحة العامة ومصلحة مستخدمي عبارات دائرة النقل قررت الدائرة إعادة مواعيد رحلات العبارات من وإلى جزيرة دلما إلى جدول الرحلات السابق.