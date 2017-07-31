بوتين يطرد 755 دبلوماسياً أميركياً رداً على واشنطن

موسكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس أن على 755 دبلوماسياً أميركياً مغادرة الأراضي الروسية انسجاماً مع قرار موسكو خفض عدد أفراد طواقم سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في روسيا إلى 455 شخصاً.

وقال بوتين في مقابلة بثتها قناة «روسيا 24» العامة، إن «أكثر من ألف شخص كانوا يعملون وما يزالوا يعملون» في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، مؤكداً أن «على 755 شخصاً وقف أنشطتهم في روسيا»، وذلك رداً على العقوبات الأميركية الجديدة بحق موسكو.

واستبعد بوتين حصول تطورات ايجابية في العلاقة مع واشنطن «في وقت قريب»، ليتزامن كلامه مع قرار روسيا خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين على أراضيها بشكل كبير، بعد إقرار عقوبات أميركية جديدة بحق موسكو.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 24» العامة «لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل.. لكن يبدو انه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب».