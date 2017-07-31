فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية والمعارضة تقاطع

كراكاس (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن «مجموعة اقتحمت» منزل المرشح للجمعية التأسيسية التي ينتخبها الفنزويليون أمس، المحامي خوسيه فيليكس بينيدا (39 عاماً) في جنوب شرق البلاد و«أطلقت عليه النار مراراً» دون أن تذكر دوافع الجريمة.

وفتحت صناديق الاقتراع أمس في فنزويلا، وسط أجواء من التوتر، لانتخاب «جمعية تأسيسية» من شأنها إدارة البلاد لفترة غير محددة، وهو مشروع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي ترفضه المعارضة ويواجه انتقادات دولية.

والمرشح هو الثاني الذي يقتل. ففي 10 يوليو قتل خوسيه لويس ريفاس خلال حملته الانتخابية في مدينة ماراكاي. والبلد الأول في تصدير النفط في أميركا اللاتينية على حافة الانهيار الاقتصادي، ويشهد تظاهرات مناهضة للحكومة تم قمعها ما أدى إلى سقوط نحو مئة قتيل وجرح وتوقيف الآلاف.

ودعت المعارضة إلى تجمع حاشد أمس في كاراكاس وإلى قطع الطرق الرئيسة، رغم أن الحكومة حذرت من عقوبة سجن تصل حتى 10 سنوات على كل من سيعرقل عملية الاقتراع.

وبدأت عملية الاقتراع صباحاً لانتخاب 545 عضواً في هذه الجمعية التأسيسية، وأصبح مادورو الناخب الأول عندما أدلى بصوته في أحد المراكز غرب العاصمة كاراكاس، برفقة زوجته سيليا فلوريس وعدد من القادة.

وصرّح مادورو من مركز الاقتراع «أنا الناخب الأول في البلاد. أطلب من الله أن يبارك فنزويلا كي يتمكن الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي بحرية».

والمعارضة التي تطالب بانتخابات عامة، ترفض عملية الاقتراع هذه ولم تقدم أي مرشح، معتبرة أنها تهدف إلى إبقاء مادورو في السلطة.

وبحسب معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي، فإن السلطات القضائية والعسكرية تدعم مادورو وجمعيته التأسيسية، لكن أكثر من 80 في المئة من الفنزويليين لا يؤيدون إدارته للبلاد، وحوالي 72 في المئة منهم يعارضون مشروعه.