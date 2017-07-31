تدمير أوكار إرهابية بسيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد تامر الرفاعي على صفحته بموقع فيسبوك أمس، أن قوات الجيش تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار، التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء شمالي سيناء.

وأوضح البيان أنه جرى العثور بداخل الأوكار الإرهابية على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وذكر البيان أنه تم أيضاً العثور على كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء ضمن المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد.

وعقب قيام ثورة 30 يونيو تخوض القوات الأمنية في مصر مواجهات مع المجموعات الإرهابية، وخصوصاً في محافظة شمال سيناء حيث يتركز عناصر تنظيم «داعش».

من جهة أخرى، أعلن المتحدث العسكري، أن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء.

وأضاف أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، تمكنت عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، حيث تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال.