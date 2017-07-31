تواصل الإدانات على إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة



تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 الرياض (وكالات) دانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بشدة إطلاق مليشيات الحوثي وصالح صاروخاً باليستياً طويل المدى تجاه مدينة مكة المكرمة. وذكرت المنظمة في بيان لها أن «هذه المحاولة الدنيئة والبائسة تمثل تطورا خطيرا لانتهاك حرمة العاصمة المقدسة ومهد الرسالة»، داعية إلى أخذ الإجراءات القانونية الصارمة كافة ضد هذه الممارسات الإجرامية التي تحاول المساس بحرمة الأمة الإسلامية ومقدساتها للمرة الثانية خلال أقل من عام وفي موسم مقدس يعد من الأشهر الحرم. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بأخذ مسألة الاعتداء على المقدسات الإسلامية في الفترة الأخيرة سواء في مكة المكرمة أو في القدس الشريف على محمل جاد وقانوني، لافتاً إلى أن أي عمل متعمد أو هجوم مباشر ضد أي من المقدسات الإسلامية يشكل منحى خطيرا وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي. كما دعت المجتمع الدولي وكل المنظمات الإقليمية إلى أخذ كل الخطوات الإجرائية لمحاسبة العابثين بالمقدسات وفقاً لمبادئ هذا القانون الذي يوجب العقاب على أفعالهم الإجرامية. وجددت المنظمة وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية كافة موقفها الدائم وإدانتها التامة لأي عمل يستهدف قبلة المسلمين.