قطاع التجزئة في الشارقة يتحضر لإطلاق «عروض الصيف لعام 2017»

الشارقة (الاتحاد)

تتسابق المحال التجارية ومراكز التسوق في إمارة الشارقة على التسجيل في «عروض صيف الشارقة 2017» وإطلاق أفضل عروضها، استعداداً للحدث السياحي الأهم الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كل صيف، ويزخر سنوياً بالفعاليات الجاذبة والخصومات المغرية والأسعار التنافسية.

ودعت غرفة الشارقة أصحاب مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة في مختلف مناطق الإمارة الذين لم يبادروا بعد إلى تسجيل مؤسساتهم في عروض صيف الشارقة التي شارفت فعالياتها على الانطلاق، إلى المسارعة للتسجيل لدى الغرفة للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم في كل عام.

وقال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، «عروض صيف الشارقة 2017 التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 3 أغسطس الجاري ولغاية 9 سبتمبر المقبل، يوفر للمتسوقين فرصة لشراء الحاجيات بأسعار تنافسية وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما يتيح للراغبين في السفر إلى بلادهم خلال العطلة الصيفية إمكانية شراء الهدايا بأفضل الأسعار وأرخصها».