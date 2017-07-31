قطاع التجزئة في الشارقة يتحضر لإطلاق «عروض الصيف لعام 2017»

الشارقة (الاتحاد)
تتسابق المحال التجارية ومراكز التسوق في إمارة الشارقة على التسجيل في «عروض صيف الشارقة 2017» وإطلاق أفضل عروضها، استعداداً للحدث السياحي الأهم الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كل صيف، ويزخر سنوياً بالفعاليات الجاذبة والخصومات المغرية والأسعار التنافسية.
ودعت غرفة الشارقة أصحاب مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة في مختلف مناطق الإمارة الذين لم يبادروا بعد إلى تسجيل مؤسساتهم في عروض صيف الشارقة التي شارفت فعالياتها على الانطلاق، إلى المسارعة للتسجيل لدى الغرفة للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم في كل عام.
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