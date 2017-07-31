«غرفة الفجيرة» تبحث تعزيز العلاقات مع إندونيسيا

الفجيرة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خلال استقبال وفد اقتصادي وتجاري من جمهورية إندونيسيا في مقر الغرفة أمس.

وأشاد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بتطور وازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

وحضر الاستقبال خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، والوفد اقتصادي من جمهورية إندونيسيا، ضم كلا من أرزف فيرمان قنصل عام جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، ومحمد عارف بريواهونو القنصل للشؤون الاقتصادية بالقنصلية وغوسماليندا ساري مدير المركز الأندونيسي للترويج التجاري بدبي.ورحب رئيس الغرفة بزيارة الوفد للغرفة، مشيراً إلى استعدادها لتقديم التسهيلات للراغبين في دخول سوق العمل في الفجيرة. وقدم خليفة الكعبي دعوة للوفد لحضور المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي المقرر عقده خلال الفترة من 4 – 5 أكتوبر المقبل.

وقدم خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال اللقاء، عرضاً حول التطورات الاقتصادية في إمارة الفجيرة وما تشهدها من نشاط استثماري، لاسيما في مجال تخزين النفط والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والسياحة.