«غرفة دبي» تروج لبيئة الأعمال في روسيا

دبي (الاتحاد)
استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي مزايا بيئة الأعمال في الإمارة وأبرزت إمكاناتها كمركز عالمي للصناعات الناشئة من خلال مشاركتها عبر مكتبها التمثيلي بأذربيجان في معرض «إنوبروم 2017»، الذي عقد في روسيا مؤخراً، وشهد مشاركة أكثر من 600 شركة، وحضور أكثر من 50 ألف زائر من 20 دولة حول العالم.
وعقد ممثلو مكتب الغرفة أكثر من 100 اجتماع مع ممثلي شركات عالمية ومسؤولين حكوميين من المشاركين في المعرض.
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وشهد جناح الغرفة إقبالاً من زوار المعرض، حيث تعرّف الزوار إلى استراتيجية دبي الصناعية 2013، وبيئة الأعمال في الإمارة ومزاياها، ونشاطات ومبادرات وخدمات غرفة دبي، إضافة إلى فرص الأعمال المتاحة في بيئة العمل.
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وافتتحت غرفة دبي عام 2012 أول مكتب تمثيلي خارجي لها في باكو بأذربيجان، ليصل عدد المكاتب التمثيلية للغرفة حتى الآن 8 مكاتب، تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشكل هذه المكاتب التمثيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبي لدعم خطط التنويع الاقتصادي لدبي، وتعزيز التنافسية العالمية لشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.