«غرفة دبي» تروج لبيئة الأعمال في روسيا

دبي (الاتحاد)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي مزايا بيئة الأعمال في الإمارة وأبرزت إمكاناتها كمركز عالمي للصناعات الناشئة من خلال مشاركتها عبر مكتبها التمثيلي بأذربيجان في معرض «إنوبروم 2017»، الذي عقد في روسيا مؤخراً، وشهد مشاركة أكثر من 600 شركة، وحضور أكثر من 50 ألف‏‭ ‬زائر ‬من ‬20 ‬دولة ‬حول ‬العالم.

وعقد ممثلو مكتب الغرفة أكثر من 100 اجتماع مع ممثلي شركات عالمية ومسؤولين حكوميين من المشاركين في المعرض.

ويعتبر معرض إنوبروم أحد أهم معارض الأعمال المتخصصة بالقطاع الصناعي والذي يجمع قادة الأعمال وصناع القرار، حيث شهد المعرض الذي أقيم تحت عنوان «الصناعات الذكية» عددا من الفعاليات حول الصناعة والتجارة العالمية.

وشهد جناح الغرفة إقبالاً من زوار المعرض، حيث تعرّف الزوار إلى استراتيجية دبي الصناعية 2013، وبيئة الأعمال في الإمارة ومزاياها، ونشاطات ومبادرات وخدمات غرفة دبي، إضافة إلى فرص الأعمال المتاحة في بيئة العمل.

واعتبر عمر خان، مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية الهامة تصب في مصلحة مجتمع الأعمال في دبي، وتعزز من مكانته العالمية، لأن هذه المشاركات تعد منصة مثالية للتعريف ببيئة الأعمال في دبي ومجتمع الأعمال فيها، بالإضافة إلى تعزيز دور وحضور الغرفة وأنشطتها في منطقة رابطة الدول المستقلة. وأشار خان إلى أن اللقاءات التي انعقدت على هامش المعرض أتاحت الفرصة للتواصل مع قادة الأعمال والشركات حول العالم، وممثلي الحكومات؛ بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة، وجذب شركات صناعية رائدة في أسواق الدول المستقلة إلى دبي. وشدّد مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي على دور المكتب التمثيلي للغرفة في توسيع وجود الشركات الإماراتية خارجياً، حيث تعتبر هذه المكاتب محطة تعريفية بالفرص الاستثمارية غير المكتشفة في الأسواق الجديدة الواعدة.

وافتتحت غرفة دبي عام 2012 أول مكتب تمثيلي خارجي لها في باكو بأذربيجان، ليصل عدد المكاتب التمثيلية للغرفة حتى الآن 8 مكاتب، تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشكل هذه المكاتب التمثيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبي لدعم خطط التنويع الاقتصادي لدبي، وتعزيز التنافسية العالمية لشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.