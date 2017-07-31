حمدان بن محمد: أسبوع دبي للاستثمار يعزز الشراكة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي

دبي (وام)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعداد لـ «منتدى دبي للاستثمار» ومحاوره الرئيسة في إطار برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة شاملة لفرص النمو والشراكة والابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاعات الحيوية كافة التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية 2021 لدولة الإمارات وخطة دبي 2021. وأشاد سموه، بدور المنتدى الذي تنظمه «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، لما كان له من إسهام واضح خلال دورتيه الأولى والثانية في تعزيز فهم المستثمرين للركائز الرئيسة للنمو في دبي والمنطقة ودورة النمو الجديدة في الإمارة عبر التعريف بفرص الاستثمار المتنوّعة، إلى جانب تسليط الضوء على آفاق التوسّع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار سمو ولي عهد دبي، إلى أن العمل على مكونات الدورة الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع دبي للاستثمار»، يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين والعالميين، إذ وجَّه سموه بتنظيم فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» كبرنامج سنوي يعمل على توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي، وزيادة مستوى المعرفة بفرص النمو والابتكار، سواء في دبي وأيضاً الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبرها.

وأكد سموه، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتبع نهجاً واضحاً في مجال دعم الاستثمار، وترسيخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة كأولويات مهمة تعين على توسيع دائرة النمو وما تحمله من فرص في شتى المجالات، وهو النهج ذاته الذي سار عليه الآباء المؤسسون، ولا يزال يأتي ثماره حتى اليوم، وهو ما تدلل عليه النتائج القطاعية التي تبلور النموذج الرائد الذي تقدمه الدولة على صعيد تنويع مصادر الدخل، وبما يمهد لمزيد من النجاحات الاقتصادية، ويعزز الثقة في المستقبل.

ووجّه سموه بمواصلة العمل على تعزيز جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المستدامة، وتوثيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، مشيراً سموه إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات ومتغيرات، هي برهان واضح على مدى ثقة مجتمع المستثمرين في خطط ومبادرات حكومة دبي، والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن دبي جاءت في المركز السابع عالمياً في ما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2016 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار درهم، في حين كان ترتيبها الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الأجنبية المستقطبة في العام ذاته بنحو 247 مشروعاً، لتواصل بذلك تفوقها عالمياً في هذا المجال بفضل مجموعة المحفزات الكبيرة التي تقدمها، والبنية الأساسية عالية الكفاءة والفاعلية المتوافرة فيها ضمن شتى القطاعات الاقتصادية. ومن المقرر أن تعقد فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال الفترة من 15 وحتى 19 أكتوبر 2017 في قاعة جودولفين بفندق أبراج الإمارات - دبي.

ويتضمن برنامج أسبوع دبي للاستثمار عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين، ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للتعرف إلى المزايا التي تزخر بها دبي كوجهة عالمية مُفضّلة للاستثمار وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة في المنطقة والعالم. ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في العديد من المجالات.

ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار، لفيف من قيادات القطاع الحكومي والشركات العالمية والرائدة في المنطقة وممثلي بنوك وصناديق استثمار، إلى جانب وفود رسمية ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية. ويستضيف برنامج الفعاليات مجموعة من المتحدثين البارزين ضمن جلسات حوار مباشر وورش عمل متخصصة، إلى جانب الجلسات والاجتماعات المغلقة والزيارات الميدانية. ويقتصر حضور الفعاليات على المدعوين فقط لتوثيق التعارف والتعاون بين المشاركين من مجتمع المستثمرين.