حمدان بن محمد: أسبوع دبي للاستثمار يعزز الشراكة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي

دبي (وام)
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعداد لـ «منتدى دبي للاستثمار» ومحاوره الرئيسة في إطار برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة شاملة لفرص النمو والشراكة والابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاعات الحيوية كافة التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية 2021 لدولة الإمارات وخطة دبي 2021. وأشاد سموه، بدور المنتدى الذي تنظمه «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، لما كان له من إسهام واضح خلال دورتيه الأولى والثانية في تعزيز فهم المستثمرين للركائز الرئيسة للنمو في دبي والمنطقة ودورة النمو الجديدة في الإمارة عبر التعريف بفرص الاستثمار المتنوّعة، إلى جانب تسليط الضوء على آفاق التوسّع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار سمو ولي عهد دبي، إلى أن العمل على مكونات الدورة الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع دبي للاستثمار»، يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين والعالميين، إذ وجَّه سموه بتنظيم فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» كبرنامج سنوي يعمل على توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي، وزيادة مستوى المعرفة بفرص النمو والابتكار، سواء في دبي وأيضاً الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبرها.
|
ووجّه سموه بمواصلة العمل على تعزيز جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المستدامة، وتوثيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، مشيراً سموه إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات ومتغيرات، هي برهان واضح على مدى ثقة مجتمع المستثمرين في خطط ومبادرات حكومة دبي، والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
|
ويتضمن برنامج أسبوع دبي للاستثمار عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين، ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للتعرف إلى المزايا التي تزخر بها دبي كوجهة عالمية مُفضّلة للاستثمار وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة في المنطقة والعالم. ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في العديد من المجالات.
ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار، لفيف من قيادات القطاع الحكومي والشركات العالمية والرائدة في المنطقة وممثلي بنوك وصناديق استثمار، إلى جانب وفود رسمية ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية. ويستضيف برنامج الفعاليات مجموعة من المتحدثين البارزين ضمن جلسات حوار مباشر وورش عمل متخصصة، إلى جانب الجلسات والاجتماعات المغلقة والزيارات الميدانية. ويقتصر حضور الفعاليات على المدعوين فقط لتوثيق التعارف والتعاون بين المشاركين من مجتمع المستثمرين.