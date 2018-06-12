الكرة العربية تبحث عن لقب الحصان الأسود

سان بطرسبرج (د ب أ)

هل ينجح أحد المنتخبات العربية في أن يكون الحصان الأسود لبطولة كأس العالم ؟.. سؤال يتردد كثيراً حالياً بين أنصار المنتخبات العربية الأربعة التي تشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع اقتراب ضربة بداية هذه النسخة من بطولات كأس العالم، يترقب عشاق الكرة العربية في كل مكان، ما ستقدمه منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب في المونديال، الذي يشهد مشاركة قياسية عربية.

وكانت التصفيات المؤهلة في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية، منحت الكرة العربية 4 مقاعد في المونديال للمرة الأولى في التاريخ، ولكن فرص المنتخبات الأربعة تبدو متفاوتة في الصراع العالمي، طبقاً لاستعدادات وإمكانيات كل فريق وخبرته، والأهم من هذا كله هو المجموعة التي يستهل بها الفريق مسيرته في البطولة.

وعلى مدار العقدين الأخيرين، شهدت البطولات الكبيرة ظهور أكثر من حصان أسود، إضافة للعديد من المفاجآت الكبيرة لمنتخبات لم تكن مرشحة لتفجير هذه المفاجآت.