481 مشروع نقل بقيمة 87 مليار دولار في الدولة خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

تجاوزت القيمة الإجمالية لـ481 مشروع نقل في الدولة خلال النصف الأول من العام، 321.49 مليار درهم، وفقاً تقرير ‎شبكة «بي إن سي»، مزود معلومات مشاريع الإنشاء في الشرق الأوسط.

ومن بين هذه المشروعات، هناك 364 مشروع طرق بقيمة 36.5 مليار دولار و39 مشروع سكة حديد بقيمة 33.9 مليار دولار. وتتنوع المشروعات بين النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق، والتي تضم مشروعات في مراحل متعددة، منها «الجارية»، و«مرحلة التصميم»، و«المناقصة»، و«الإنشاء»، و«المعلقة».

‎وقال أفين جيدواني، المدير التنفيذي لشبكة «بي إن سي إنه»: «مع اقتراب (إكسبو 2020)، تتابع حكومة الإمارات من كثب جميع مشاريع الطرق والسكك الحديدية المهمة لضمان النقل السلس للسلع وحركة المرور قبل الحدث العالمي الضخم»، مضيفاً أن «إنجاز جميع مشاريع النقل يعد من العوامل المهمة لنجاح مشروع (إكسبو 2020)، كما سيدعم فوز عروض الدولة لتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية في المستقبل».

ومن بين هذه المشروعات، توجد 218 مشروعاً بقيمة 20 مليار دولار قيد الإنشاء و92 مشروعاً بقيمة 29.7 مليار دولار في مرحلة الإعداد و110 مشروعات بقيمة 32.7 مليار دولار معلقة. ‎وحسب آخر تقرير أجرته شبكة «بي إن سي»، ‎يمثل قطاع النقل 4% من جميع المشاريع الجارية في الإمارات، وتمثل هذه المشاريع 11% من القيمة التقديرية الإجمالية للمشاريع في جميع قطاعات الدولة.