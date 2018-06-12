كين: سنلعب بشجاعة وشراسة

لندن (رويترز)

قال هاري كين قائد إنجلترا، إن منتخب بلاده سينتهج أسلوباً يتسم بالشراسة خلال مبارياته في كأس العالم، مع سعي تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت الشابة لترك بصمة في روسيا.

ويأمل مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ من العمر 24 عاماً أن يحفز اللعب في كأس العالم، التي حقق فيها المنتخب الانجليزي نتائج مخيبة للآمال منذ إحراز اللقب عام 1966، التشكيلة التي لا تتمتع بالخبرة.

وأبلغ كين وسائل إعلام بريطانية: الهدف هو اللعب بشراسة وشجاعة عند الاستحواذ على الكرة.

ستكون هناك لحظات صعبة وأوقات صعود وهبوط. في بعض الأحيان المشاركة في بطولة كبيرة تتعلق بعدم الخسارة، وأن تلعب بأسلوب سلبي لكن بالنسبة لنا فإن كل شيء يتعلق بكرة القدم الهجومية.