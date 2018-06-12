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بلاد «القياصرة» ترحب بالعالم

روسيا جاهزة لمهرجان الإثارة الكروية
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

مع اكتمال كافة الاستعدادات ووصول معظم المنتخبات المشاركة في البطولة، أصبحت روسيا مهيأة لتقديم مهرجان كروي رائع على مدار الأسابيع الأربعة المقبلة، من خلال النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة بالمباراة الافتتاحية غداً بين المنتخبين الروسي والسعودي على استاد «لوجنيكي» الشهير بالعاصمة موسكو، وتختتم على نفس الملعب في 15 يوليو المقبل.

وانشغل العمال في الأيام الماضية بتهيئة استاد لوجنيكي من أجل المباراة الافتتاحية.

ولكن على عكس ما كان عليه الحال في البرازيل قبل أربع سنوات، لم يكن هذا العمل بمثابة الجهد الضخم والضروري للغاية في اللحظة الأخيرة، من أجل الانتهاء من إعداد الاستادات والبنية الأساسية في الوقت المناسب، ولكنها كانت مجرد تركيب بعض الأكشاك من أجل بيع بعض المنتجات في حيز الاستاد. ويرى الاتحاد الدولي «فيفا» أن المونديال المقبل في روسيا بأيد أمينة مع اقتراب ضربة البداية في هذه البطولة.

وأصبحت كل الاستادات الـ12 المضيفة للبطولة على أهبة الاستعداد، علماً أن بعضها شيد حديثاً من أجل البطولة، فيما خضع البعض الآخر لعمليات تحديث وتطوير فحسب. ... المزيد
     
 

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