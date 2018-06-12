عوانه يعود إلى بني ياس بعقد لمدة موسمين

عبد الله القواسمة (أبوظبي)

عاد فواز عوانة إلى ناديه بني ياس ووقع ليلة أمس الأول على عقد احترافي لمدة موسمين، ليدعم صفوف «السماوي» في الموسم المقبل الذي سيكون مليئاً بالتحديات.

وأنهى فواز عوانه بالتالي رحلته الاحترافية مع نادي النصر الذي قضى في صفوفه موسمين خاض خلالهما 27 مباراة بطولة دوري الخليج العربي، حيث يتطلع إلى المساهمة في عودة «السماوي» إلى وهجه، على اعتبار أن الموسم الجديد يعتبر أحد أصعب المواسم على الفريق الذي عاش مرارة اللعب في دوري الهواة الموسم الماضي.

وأكد فواز عوانة «29 عاماً» أنه يعود إلى بيته بني ياس، أملاً في أن تتكل هذه العودة بالإنجازات، موجهاً شكراً إلى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي وإلى رئيس وأعضاء شركة كرة القدم على إبدائهم الاهتمام بعودته إلى النادي من جديد.

ولفت إلى أنه لم يفكر طويلاً في عرض بني ياس، إذ كان يبدى موافقته على العودة مفضله على العديد من العروض الأخرى التي كان قد تلقاها خلال الفترة الماضية، موجهاً شكره كذلك إلى أسرة نادي النصر، ممثلة بحميد الطاير رئيس شركة كرة القدم ونائبه عبد الله بن طوق وجماهير النصر بعد موسمين رائعين الذين قضاهما في صفوفه.