دورة لاكتشاف المواهب باتحاد البلياردو والسنوكر

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد البلياردو والسنوكر دورة «مكتوم بن جمعة آل مكتوم» الصيفية لاكتشاف الموهوبين اعتباراً من 14 يوليو وحتى منتصف أغسطس المقبلين، بمقر اتحاد اللعبة في نادي الاتحاد في القوز تحت إشراف مدربين أكفاء ونخبة نجوم اللعبتين، حيث يسمح بالمشاركة للموهوبين من عمر 10 سنوات. وتعتبر الدورة هي الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد، وجاء تنظيمها في إطار التركيز على الانتشار وسط الصغار، بهدف ضمهم ممارسة اللعبة في عمر مبكر.

وكشف سلطان الجوكر، أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، أن تنظيم الدورة الصيفية يعد جزءاً من خطط الاتحاد في الاهتمام بجميع فئات اللعبة، وأن الصغار من عمر 10 سنوات لديهم أيضاً اهتماماتهم بلعبتي البلياردو والسنوكر، مثل جميع الألعاب الأخرى، ورأى اتحاد اللعبة ضرورة تنظيم مثل هذه الدورة في توقيت يناسب أعمار هؤلاء الصغار وهو فترة الإجازة الصيفية.