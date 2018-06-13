مارلون يخطف لقب بطولة زايد للشطرنج في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

فاز اللاعب الفلبيني مورتيل مارلون بالمركز الأول لبطولة يوم زايد للعمل الإنساني الدولية للشطرنج الكلاسيكي التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 45 لاعبا من عدة دول عربية وأجنبية.

وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، أعقبه ثالثاً الفلبيني كاراندانك روبيرتو، ثم مواطنه باريتو فرانز في المركز الرابع، فيما حل في المركز الخامس الفلبيني ديماركوت ايرويين، وجاء سادساً لاعب منتخبنا وأستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، وجاء سابعاً السوري رافي محمد حايل، كما حصل لاعب النادي ومنتخبنا مرشح أستاذ اتحاد دولي محمد سعيد اليليلي على جائزة أفضل لاعب في النادي، وحصل سالم جاسم البلوشي على جائزة أفضل لاعب في النادي تحت 10 سنوات وهو أصغر لاعب في البطولة.

وعبر الدكتور عبد الله آل بركت عن سعادته لإقامة البطولة التي حملت اسم المؤسس في يوم زايد للعمل الإنساني، وكانت من المبادرات التي تسعى إدارة النادي إلى تعزيزها في ذهنية لاعبي النادي، فضلاً عن الفوائد الذهنية للمشاركين والأجواء الرمضانية الإيجابية.