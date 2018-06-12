«الشارقة الرياضي» يطلع على ملفات الأندية

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وحضور علي سالم المدفع نائب الرئيس، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام وأعضاء المجلس الموقرين، وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

ناقش الأعضاء العديد من الموضوعات، وجاء على رأس أجندة الاجتماع استعراض قانون المجلس الذي يأتي مع مرحلة التطوير الذي يعيشها القطاع الرياضي في إمارة الشارقة ما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتطلعات الإمارة المستقبلية الرياضية، وتم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس بتنظيم وإعداد ورش عمل لجميع أندية الأمارة للتعريف بهذا القانون، وما يحتويه من مواد واختصاصات، كما تم تكليف اللجنة القانونية لإعداد لائحة تنفيذية لقانون المجلس ووضع سياسات ونظم عمل موحدة للموارد البشرية في الأندية ولائحة مالية للحوكمة والمشتريات.

كما تم استعرض ومناقشة مسودات مراسيم تنظيم عمل نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة للفروسية والسباق، وكذلك مراسيم الأندية المزمع إنشاؤها ،وهي نادي الشارقة للمكفوفين، ونادي المعاقين للفتيات بالشارقة.

كما تم اعتماد التشكيل المقترح لمجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومناقشة مجالس إدارات الأندية المنتهية مدتها، وهي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي البطائح الرياضي الثقافي، وتم استعراض الأسماء المقترحة لتولى رئاسة مجالس إدارات هذه الأندية ليتم رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للاعتماد، كما تم مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية لكرة القدم للصالات.

ناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس الشارقة الرياضي المعد من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس، والذي يتماشى مع قانون المجلس الجديد وتطلعات المجلس المستقبلية وأهدافه الاستراتيجية.

أما في مجال الأحداث والفعاليات الرياضية، فقد أكد الشيخ صقر القاسمي أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على إقامة بطولة دولية لكرة السلة بجانب بطولة المرحوم الشيخ خالد بن محمد لكرة اليد تحت إشراف المجلس، بالإضافة إلى عرض ومناقشة مشروع تنظيم الماراثون الصحراوي بهدف دعم السياحة الرياضية في إمارة الشارقة.