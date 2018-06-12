مغامرة جديدة لـ «فورمولا-1» الإمارات في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الجمعة المقبل جائزة لندن الكبرى للزوارق السريعة فورمولا-1، الجولة الثانية من بطولة العالم 2018 التي تستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها زوارق الإمارات في فريقي أبوظبي والفيكتوري تيم، حيث يمثل فريق أبوظبي ثاني القمزي وشون تورنتي، فيما يقود فريق فيكتوري 1 الإيطالي أليكس كاريلا، وفيكتوري 3 بطلنا أحمد الهاملي.

وتتجه أنظار المشاركين إلى فريق أبوظبي بنجومه ثاني القمزي وشون تورنتي، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه الفريق في الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في بورتيماو البرتغالية قبل أقل من شهر، عندما حصد الفريق المركزين الأول والثاني في هذه الجولة من السباق الرئيسي وفي سباق أفضل زمن أيضاً، ليتصدر الفريق البطولة منذ الجولة الأولى، بالإضافة إلى أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة عن موسم 2018 وعليه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن لقبه المستحق.

تبدأ أحداث الجولة بعد غدٍ مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، ثم سباق أفضل زمن الذي ينطلق السبت وبعدها السباق الرئيسي الأحد وختام هذه الجولة والمنافسة.

يترأس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم المتسابقين ثاني القمزي ومحمد المحيربي وراشد الرميثي متسابقي الفورمولا4، بالإضافة إلى طاقم إعلامي من قناة ياس.

وأعلن سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، اكتمال جاهزية الفريق من أجل الجولة الحالية، وأكد أن الفريق بكافة كوادره يخوض هذه الجولة بروح معنوية عالية وتفاؤل كبير، لا سيما مع الفوز القوي الذي حققه في الجولة الأولى من البطولة والمنافسة في بورتيماو قبل أسابيع، وقال: الفريق يدخل الجولة الحالية وهو يتسلح بمعنويات هائلة وكبيرة مع الفوز الذي تحقق قبل فترة في الجولة الافتتاحية من الموسم، لدينا أمل كبير في أن يستمر تفوق الفريق وأداؤه الباهر في ثاني جولات البطولة، خاصة أن ذلك يأتي كي يواصل الدفاع عن الألقاب الثلاثة والتي يحملها عن الموسم الماضي في التحدي.

وقال: متسابقونا جاهزون ومستعدون للمنافسة في الظهور الأول في بريطانيا بالنسبة لفريقنا، وسعداء بأن تكون إحدى محطات البطولة في لندن خلال الموسم الحالي، تمنياتنا لفريق أبوظبي بنتائج متميزة وتفوق في هذه الجولة وقدرة على الوصول للمراكز الأولى، كما تعودنا دوماً من فريقنا في كل المشاركات والمواجهات.

يدخل الفيكتوري تيم إلى المنافسة هذا الموسم بشكل جيد، بعدما استعان بزورقين صنعا بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم في جبل علي، ليكونا فخر الصناعة الوطنية في الحدث العالمي الكبير، وقد أثبتا بما لا يدع مجالاً للشك القيمة الكبيرة والقدرات الهائلة في أداء الزورقين، الأمر الذي يجعلهما محط أنظار المتابعين واهتمام المراقبين، خاصة بعد الظهور القوي في الجولة الأولى.