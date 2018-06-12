هولندا: اكتشاف بيض ملوث في ألمانيا ليس فضيحة جديدة

أوترخت (د ب أ)

أكدت السلطات الهولندية أن اكتشاف أكثر من 70 ألف بيضة ملوثة بمبيد الحشرات «فبرونيل» مصدرة إلى ألمانيا ليس فضيحة جديدة، وإنما نتيجة متأخرة لتلوث البيض عام 2017. وقال روب هاجيمان المتحدث باسم هيئة الأغذية الهولندية أمس، إن بقايا المادة المحظور استخدامها في المنتجات المخصصة للاستهلاك الآدمي، لا تزال موجودة في التربة منذ فضيحة عام 2017.

وأكد أن «المربين لم يعودوا يستخدمون المادة»، إلا أنه عاد وتعهد بالبحث عن السبب وراء معاودة ظهور التلوث.

وأعلنت وزارة الزراعة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أمس أنه جرى اكتشاف ما يقرب من 73 ألف بيضة ملوثة قادمة من مزرعة عضوية في هولندا كان من المقرر بيعها في 6 ولايات ألمانية. وأوضح هاجيمان أن القيمة المسجلة للعامل السام في الشحنة أقل بكثير منها في ذروة الفضيحة في صيف 2017.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود مخاوف صحية من التلوث، إلا أنه تم جمع كل البيض الملوث. وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من عام من فضيحة وصول الفبرونيل إلى ملايين البيض.