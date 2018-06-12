عجمان (الاتحاد)

أبرمت كل من منطقة عجمان الحرة ومجموعة بريد الإمارات، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمامات المشتركة، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كلٍّ منهما في الكوادر البشرية والخبرات العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في منطقة عجمان الحرة.

حضر توقيع الاتفاقية وفد منطقة عجمان الحرة برئاسة فاطمة محمد سالم، المدير العام بالتكليف، ووفد من مجموعة بريد الإمارات برئاسة عبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة للمجموعة، حيث حرص الطرفان على وضع كافة الأطر والسياسات التي من شأنها بناء جسور التفاهم.