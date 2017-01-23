العوضي نجم سباق دبي للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

توِّج بطلنا الصاعد سلمان يونس العوضي (15 سنة) نجم فريق كواترو الرياضي بلقبي فئتي «واقف ناشئين» و«واقف محدود إكسبيرت»، في منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017) التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول في شاطئ جميرا 3، وحققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً لافتاً، بمشاركة ما يصل إلى 80 متسابقاً من 13 دولة تنافسوا على ألقاب 8 فئات.

وكان بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا في الموعد خلال منافسات الحركات الاستعراضية «فيري ستايل»، محققاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، فيما كانت متعة المشاهدة والاستمتاع حاضرة في الحدث مع أبطال الدولة في مهارات الألواح المائية الطائرة الفئة الجديدة التي أضافها النادي إلى فئات السباق.

وأثبت سلمان أنه موهبة قادمة بقوة في رياضة الدراجات المائية، وذلك بعد تألقه ونيله المركز الأول لفئة واقف محدود، منتزعاً اللقب من نجوم يكبرونه سناً، حيث تصدر بجدارة الفترتين الأولى والثانية، ليحرز المركز الأول متقدماً على صاحب المركز الثاني الكويتي سالم المطوع والثالث الأميركي المخضرم أليكس كيم (53 سنة)، بينما عاد المركز الرابع لبطلنا الصاعد سلطان عيسى الحمادي الذي تألق بصورة رائعة، واحتل القطري وليد الشرشني المركز الخامس.

وتواصل إبهار سلمان في منافسات «واقف ناشئين» التي أكدت بزوغ أكثر من نجم من الرياضيين الصغار والناشئين، من بينهم سلطان عيسى الحمادي الذي شارك أيضاً في فئتين، وصعد إلى منصة التتويج مرتين، ليحرز المركز الثاني في هذه الفئة، بينما ذهب المركز الثالث إلى المتميز عبدالله الحمادي، واحتل المركز الرابع الإسباني ياسين عدنان، وجاء الكويتي بدر عبداللطيف الشطي في المركز الخامس.

وعرفت منافسات سباق دبي للدراجات المائية، تألق بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا في فئة الحركات الاستعراضية مع ختام الفعاليات، إذ تفوق على جميع المشاركين، ومن بينهم منافسه القطري فهد ثاني عبدالله الهاملي الذي احتل الوصيف، وبطلنا محمد علي الهاملي الذي حل ثالثاً، وعبدالجليل علي العوضي رابعاً، وذهب المركز الخامس إلى الكويتي عبدالعزيز عبدالرزاق مطر، وجاء بطلنا عمران خليفة الشامسي في المركز السادس. واستمتع الجمهور بإبداعات نجومنا في رياضة الألواح المائية الطائرة التي جمعت 7 شباب موهوبين قاموا ببعض الحركات التنافسية الرائعة، والتي أظهرت تميزهم في هذا المجال، وأحرز المركز الأول عبود ناصر العدوي، واحتل الثاني سعود حسن الحمادي، وجاء ثالثاً مانع حبيب المرزوقي ثم شقيقه ماجد رابعاً، ثم محمد صبيح خامساً، واحتل حسن على السويدي وعبدالله أحمد عبدالله المركزين السادس والسابع. ونجح بطلنا علي محمد يوسف اللنجاوي في الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام لسباق «جالس ستوك إكسبيرت» خلف القطري راشد إبراهيم المناعي الأول، والكويتي عبدالعزيز النجدي الثاني، بينما احتل السعوديان طارق محمد نور بخاري وهشام سامي بخش المركزين الرابع والخامس على التوالي. وواصل الصاعد حمد اللنجاوي تألقه في منافسات «جالس مبتدئين ستوك» ونافس بقوة لينهي السباق في المركز الثالث خلف القطري سلطان جبر الكواري الأول، والكويتي زيد الزيدي (الثاني)، بينما جاء الكويتي خالد البناي في المركز الرابع، ثم أبوبكر ناصر المري خامساً، ولم يحالف التوفيق بطلنا مانع حبيب المرزوقي الذي تعرض لحالة سقوط في الفترة الثانية بعدما كان منافساً قوياً.

وعقب نهاية السباق، قام حريز المر بن حريز عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مشرف السباقات، وغانم خميس المري مشرف عام السباق، وعلي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وفاضل نوري جابر من إدارة البيئة بلدية دبي، بتتويج الفائزين.