مسؤول أوروبي يدعو الاتحاد إلى إصلاح نفسه في مواجهة الولايات المتحدة

ستراسبورغ وسنغافورة (أ ف ب)
دعا النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى «إمساك مصيره بيده» في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالباً الأوروبيين بالتوافق على إصلاح منطقة اليورو وحق اللجوء.
وأشار إلى قمة مجموعة السبع الكارثية، حيث «للمرة الأولى منذ 1945، لم ير رئيس أميركي المصلحة الاستراتيجية في بذل جهد كبير لضمان أن تكون أوروبا دينامية وموحدة وان تكون العلاقة بين ضفتي الأطلسي متينة»، وحض الهولندي تيمرمانز أمام النواب الأوروبيين في إطار جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورج، الاتحاد الأوروبي على تدبر أموره بنفسه.
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واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعاً لمجموعة السبع هيمنت عليه السجالات في كندا كان «جيداً»، لكنه حذر أوتاوا من أنها ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها.
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