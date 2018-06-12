مسؤول أوروبي يدعو الاتحاد إلى إصلاح نفسه في مواجهة الولايات المتحدة

ستراسبورغ وسنغافورة (أ ف ب)

دعا النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى «إمساك مصيره بيده» في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالباً الأوروبيين بالتوافق على إصلاح منطقة اليورو وحق اللجوء.

وأشار إلى قمة مجموعة السبع الكارثية، حيث «للمرة الأولى منذ 1945، لم ير رئيس أميركي المصلحة الاستراتيجية في بذل جهد كبير لضمان أن تكون أوروبا دينامية وموحدة وان تكون العلاقة بين ضفتي الأطلسي متينة»، وحض الهولندي تيمرمانز أمام النواب الأوروبيين في إطار جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورج، الاتحاد الأوروبي على تدبر أموره بنفسه.

وقال «علينا أن نثق بقدرتنا على القيام بذلك، لأن أسسنا صلبة»، مطالبا القادة الأوروبيين بالتوافق على إصلاح لمنطقة اليورو خلال قمتهم في بروكسل في 28 و29 يونيو. وأورد أن «قمة يونيو هي الوقت المناسب لترجمة الأفكار والإرادة السياسية في قرارات ملموسة ووقائع»، مشيراً إلى تحويل آلية الاستقرار الأوروبية المكلفة الإشراف على قروض الدول الأعضاء المتعثرة، على غرار اليونان، إلى نوع من «صندوق نقد أوروبي».

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعاً لمجموعة السبع هيمنت عليه السجالات في كندا كان «جيداً»، لكنه حذر أوتاوا من أنها ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها.

وقال ترامب «عقدت اجتماعاً جيداً للغاية مع مجموعة السبع»، رافضاً وصف القمة بأنها فشلت. لكنه قال إن تصريحات رئيس الوزراء الكندي التي دفعت واشنطن للانسحاب من البيان الختامي ستكلف أوتاوا «الكثير من المال».