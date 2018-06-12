86.1 % الإشغال الفندقي في الإمارات خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)
سجل سوق الضيافة في دولة الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في معدلات الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، حيث ارتفعت في دبي بواقع 0.8 نقطة مئوية من 86.1% في الربع الأول من 2017 إلى 86.9% في الربع الأول من عام 2018، ويمكن أن يعزى ذلك إلى الزوار الدوليين للدورة 23 من مهرجان دبي للتسوق وكذلك الطقس الجيد، بحسب تقرير شركة إرنست ويونغ (EY) حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين التقرير أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط سعر الغرفة بنسبة 1.2%، من 297 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 293 دولاراً في الربع الأول من 2018، فقد سجلت دبي أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة في المنطقة بواقع 255 دولاراً في الربع الأول من 2018، تماماً مثل العام الماضي.
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وأفاد التقرير بأن سوق الضيافة في أبوظبي سجل ارتفاعاً في معدلات الإشغال الفندقي بنسبة 7.3 نقطة مئوية، مرتفعةً من 79.3% في الربع الأول من 2017 إلى 86.6% في الربع الأول من 2018. ويمكن أن يعزى الارتفاع في معدلات الإشغال الفندقي للجهود التسويقية التي تبذلها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لجذب مزيد من الزوار من بلدان آسيوية مختلفة. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 14.7% من 122 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 104 دولارات للفترة نفسها، مما أدى لانخفاض في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 6.9% من 97 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 90 دولاراً في الربع الأول من 2018.
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