86.1 % الإشغال الفندقي في الإمارات خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

سجل سوق الضيافة في دولة الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في معدلات الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، حيث ارتفعت في دبي بواقع 0.8 نقطة مئوية من 86.1% في الربع الأول من 2017 إلى 86.9% في الربع الأول من عام 2018، ويمكن أن يعزى ذلك إلى الزوار الدوليين للدورة 23 من مهرجان دبي للتسوق وكذلك الطقس الجيد، بحسب تقرير شركة إرنست ويونغ (EY) حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين التقرير أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط سعر الغرفة بنسبة 1.2%، من 297 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 293 دولاراً في الربع الأول من 2018، فقد سجلت دبي أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة في المنطقة بواقع 255 دولاراً في الربع الأول من 2018، تماماً مثل العام الماضي.

حققت دبي خلال الربع الأول من عام 2018 أعلى معدلات الإشغال الفندقي، وأعلى متوسط لسعر الغرفة، وأعلى إيرادات للغرفة الواحدة متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغت معدلات الإشغال الفندقي في دبي 86.9%، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة 293 دولاراً، ما أدى بدوره لارتفاع إجمالي في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة إلى 255 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2018.وساهمت الفنادق الشاطئية في تحسين مؤشرات الأداء الإجمالية لقطاع الضيافة في دبي، والتي سجلت ارتفاعاً في معدلات الإشغال الفندقي ومتوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في الربع الأول من 2018. وخلال الربع الأول من هذا العام، بلغت معدلات الإشغال في الفنادق الشاطئية 82.7%، ومتوسط سعر الغرفة 559 دولاراً، ما ساهم بدوره في ارتفاع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة إلى 462 دولاراً. وفي الوقت نفسه، شهدت الفنادق الموجودة ضمن مدينة دبي ارتفاعاً طفيفاً في معدلات الإشغال الفندقي لتبلغ 88.7%، إلا أن إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة تراجعت بنسبة 6.2% لتصل إلى 168 دولاراً في الربع الأول من عام 2018 بسبب انخفاض متوسط سعر الغرفة بنسبة 6.8%.

وأفاد التقرير بأن سوق الضيافة في أبوظبي سجل ارتفاعاً في معدلات الإشغال الفندقي بنسبة 7.3 نقطة مئوية، مرتفعةً من 79.3% في الربع الأول من 2017 إلى 86.6% في الربع الأول من 2018. ويمكن أن يعزى الارتفاع في معدلات الإشغال الفندقي للجهود التسويقية التي تبذلها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لجذب مزيد من الزوار من بلدان آسيوية مختلفة. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 14.7% من 122 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 104 دولارات للفترة نفسها، مما أدى لانخفاض في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 6.9% من 97 دولاراً في الربع الأول من 2017 إلى 90 دولاراً في الربع الأول من 2018.

وسجلت إمارة رأس الخيمة زيادة في معدلات الإشغال الفندقي بلغت 4.5 نقطة مئوية لترتفع من 75.3% في الربع الأول من 2017 إلى 79.8% في الربع الأول من 2018. كما شهد سوق الضيافة زيادة في متوسط سعر الغرفة بنسبة 5.4% لتصل إلى 174 دولاراً في الربع الأول من 2018 مقارنة مع 165 دولاراً في الربع الأول من 2017.