«العاصفة» على عرش «زركوه» للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «العاصفة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطلاً لسباق «زركوه» للمحامل الشراعية الذي أقيم أمس الأول، على كورنيش أبوظبي في افتتاح موسم سباقات نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وحصل البطل على 240 ألف درهم، وحل ثانياً «الساحل» لسعيد سالم سعيد بن لاحج الرميثي وحصل على 210 آلاف درهم، وفي المركز الثالث جاء «الفاروق» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وحصل على 200 ألف درهم جائزة مالية، وفي المركز الرابع جاء «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أيضاً، وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، وخامساً جاء «زلزال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أيضاً، وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية، وكان المركز السادس من نصيب «عزام» لأحمد راشد المهيري وحصل على 130 ألف درهم، وسابعاً حل «دهيس» لخادم راشد المهيري، وحصل على 125 ألف درهم، وفي المركز الثامن جاء «مزاحم» لمحمد صابر المزروعي، وحصل على 120 ألف درهم، وتاسعاً حل «البارز» لطارق عتيق القبيسي وحصل على 115 ألف درهم، وعاشراً جاء «بن غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي.

توج الفائزين ماجد عبد الله المهيري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت افتتاحية الموسم مميزة، حيث شارك في المنافسات أكثر من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وجاء السباق مثيراً للغاية، وسيطرت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على المراكز الأولى، وحصلت على أربعة مراكز من المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العام.