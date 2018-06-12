حلول للتغلب على امتلاء ذاكرة الهاتف

يعاني غالبية المستخدمين للهواتف الذكية مشكلة «امتلاء ذاكرة التخزين الداخلية»، وهي المشكلة المرتبطة بشكل مباشر مع الهواتف الذكية التي لا تمتلك ذاكرة تخزين كبيرة، ولا يمكن زيادة حجم هذه الذاكرة بسبب عدم توافق الهاتف مع ذاكرة التخزين الخارجية من نوع «مايكرو إس دي».

ولهذا وإذا كنت تعاني هذه المشكلة، وإذا كان هاتفك قد توقف عن تلبية طلباتك وأوامرك في بعض المهام، مثل عدم قدرته على التقاط الصور أو الفيديوهات، أو بطئه الشديد في الاستجابة لأوامرك، فيمكنك حل هذه المشكل باتباع الخطوات التالية:

1- الحل الرئيس للتخلص من هذه المشكلة، إلغاء بعض من موادك الرقمية في الهاتف، كالصور والفيديوهات، ويمكنك من خلال قسم الإعدادات، وبداخل قسم التخزين، عرض كافة التطبيقات المثبتة على هاتفك وحجم كل تطبيق على حدى، ما يسهل عليك معرفة التطبيقات ذات الحجم الكبير وإلغائها إذا كنت لا تستخدمها.

2- قم بإلغاء التخزين الأوتوماتيكي من تطبيق واتس أب، حيث يقوم الأخير بالوضع الطبيعي بتخزين كافة المواد الرقمية الواردة إليك، على ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية، ما يجعلها تمتلئ بسرعة، ولهذا قم من خلال إعدادات التطبيق وفي قسم المراسلات، بإلغاء تفعيل خاصية التخزين الآلي.