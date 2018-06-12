إيمان الطوخي.. «أميرة» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

إيمان الطوخي من أهم الفنانات اللاتي تركن بصمة قوية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلات اجتماعية وتاريخية ودينية وتراثية وغيرها، وإسهامها بأدوار متميزة لا تزال عالقة في أذهان الجمهور إلى الآن، وجاءت بدايتها مع الجمهور الرمضاني عام 1982 من خلال مشاركتها مع فنانات منهن ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وسحر رامي، ودلال عبد العزيز، كضيفات شرف في فوازير سمير غانم «فطوطة/‏ الشخصيات»، وهو ما تكرر في العام التالي في فوازير «فطوطة/‏ الأفلام»، ثم «رحلة فطوطة السحرية»، ثم شاركت في مسلسل «بين السرايات» مع صلاح السعدني، وليلى علوي، وإخراج إبراهيم الصحن، ثم «دعوة للحب» مع ميرفت أمين، وممدوح عبد العليم.

وبدأت علاقتها مع الدراما الدينية والتاريخية عام 1984 من خلال مسلسل «الخليل بن أحمد» أمام أحمد مرعي، وأبو بكر عزت، وتأليف طه شلبي، وإخراج عادل صادق، وتناول قصة حياة الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ثم «جمال الدين الأفغاني» مع محمود ياسين، ويوسف شعبان، وإخراج جلال غنيم، و«نورالدين زنكي» مع محمد العربي، وإخراج ممدوح مراد، والجزأين الأول والثالث من «لا إله إلا الله»، و«تحت ظلال السيوف»، و«رابعة تعود»، الذي جسدت فيه شخصية رابعة العدوية أمام يوسف شعبان، ومحمد وفيق، وتأليف يسري الجندي، وإخراج صفوت القشيري، وفي 1991 جسدت شخصية «شهر زاد» في المسلسل الشهير «ألف ليلة وليلة» أمام يوسف شعبان، وتأليف أحمد بهجت، وإخراج عبد العزيز السكري. وحققت نجاحاً لافتاً حين جسدت شخصية «إيستر بولونسكي» في الجزء الثاني من مسلسل «رأفت الهجان» أمام محمود عبد العزيز، ويوسف شعبان، وعفاف شعيب، ونبيل الحلفاوي، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

وهو ما تكرر مع شخصية «غرام خاتون» في الجزأين الثاني والثالث من «بوابة الحلواني» أمام عزت العلايلي، وليلى فوزي، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن، كما شاركت في مسلسلات «وتدور الدوائر»، و«صباح الورد»، و«رياح الخوف».

وإلى جانب مشاركاتها التمثيلية، شاركت بالغناء في تيترات المقدمة والنهاية وداخل أحداث عدد آخر من المسلسلات، منها: «ابن عمار»، و«غداً تشرق الشمس» و«لا إله إلا الله»، و«رابعة تعود»، و«من سيرة بني هلال: عزيزة ويونس».