حمد بن عيسى: ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

المنامة (وام)

أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب، والمطالبة بتجفيف منابع تمويله، وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه. جاء ذلك خلال استقبال جلالته مساء أمس في قصر الصخير، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، يرافقهم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، بمناسبة انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع في المنامة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن وزراء الخارجية نقلوا لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحيات إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء دولهم، وخالص تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار، فيما حملهم جلالته نقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه القادة ولشعوبهم كل التقدم والرخاء.

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوزراء الخارجية وباستضافة هذا الاجتماع على أرض المملكة، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.